Canción: Dashboard Confessional – «Burning Heart»

Dashboard Confessional ha publicado una nueva canción titulada Burning Heart que supone el más reciente adelanto de su próximo álbum, All The Truth That I Can Tell.

Sobre la canción

Título: Burning Heart

Incluida en: All The Truth That I Can Tell

Fecha de publicación: 25 de Febrero

Sello: Hidden Note Records/AWAL

Sobre la canción: El líder del grupo, Chris Carrabba, ha afirmado sobre el tema: «Fue el primero que escribí para el nuevo álbum y es el único que es diferente al resto. Esa noche, escribí una canción de la que estaba absolutamente seguro. No es que solamente fuera buena, sino que también era poderosa en cierto modo. El concepto de esta canción refleja el hecho de que estoy aguantando mucho. Tengo mucho que decirle a la persona que amo en este momento. La idea en este escenario es que estoy aquí para luchar por esto.

Quería una canción que hablara sobre esa conversación difícil en la que, aunque tienes la sensación de que las cosas no están bien en ese momento, es posible que se puedan corregir si se necesita lo suficiente, se desea lo suficiente. En este contexto, el concepto de la canción es entre dos personas en una relación pero bueno, solo escuchas un lado. Esa es la clave del concepto: ¿y si solo escucharas un lado de la conversación?»

Dashboard Confessional – Burning Heart

Tracklist de All The Truth That I Can Tell

01. ‘Burning Heart’

02. ‘Everyone Else Is Just Noise’

03. ‘Here’s To Moving On’

04. ‘The Better Of Me’

05. ‘Southbound And Sinking’

06. ‘Sleep In’

07. ‘Me And Mine’

08. ‘Sunshine State’

09. ‘Pain Free In Three Chords’

10. ‘Young’

11. ‘All The Truth That I Can Tell’