Canción: Dave – «My 24th Birthday»

En 2017, el rapero inglés Dave celebró su 19° cumpleaños, y al igual que ha ido haciendo Adele con los distintos títulos de sus discos, que han ido reflejando su edad y momento vital, ha querido hacer lo mismo cinco años después y ha lanzado My 24th Birthday, single que ya podemos escuchar.

No parece que Dave tenga pensado lanzar un nuevo disco tras el We’re All Alone In This Together del año pasado, sino que simplemente ha querido sacar este single y hacer esta especie de saga temática de canciones.

Disfrutémoslo…

Sobre Dave

David Orobosa Omoregie (nacido el 5 de junio de 1998), conocido profesionalmente como Dave o Santan Dave, es un rapero, cantante, compositor, productor de discos y actor inglés. Es uno de los raperos ingleses más reconocidos.

Su álbum debut, Psychodrama (2019), ganó el premio Mercury y el premio al álbum del año en los Brit Awards 2020. En julio de 2021, Dave lanzó su segundo álbum We're All Alone in This Together.

Fuente: Wikipedia

Discografía de Dave

Psychodrama (2019)

We're All Alone in This Together (2021)

