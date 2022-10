Canción: Dave Stewart, Boris Grebenshikov & Serhii Babkin – Face to Face (feat. Stevie Nicks)

Stevie Nicks y Dave Stewart de Eurythmics han colaborado en una canción titulada Face To Face, con la que pretenden recaudar dinero para ayudar a Ucrania.

El tema forma parte de la iniciativa Collaborate For Peace, que el propio Stewart lanzó junto al músico ruso Boris Grebenshchikov y el ucraniano Serhii Babkin.

«Desde el día que comenzó la guerra, he llevado a Ucrania y su gente en mi corazón. Me siento muy honrada de cantar esta canción escrita por mi amigo Dave Stewart, Boris Grebenshchikov y Serhii Babkin. Espero que le recuerde a la gente que debe seguir apoyando a Ucrania. Le recuerdo a la gente durante mis shows que no se olviden: esta guerra no ha terminado…”, explica Nicks sobre su participación en este tema.

Todos los ingresos que obtenga la canción, además, se destinarán a la iniciativa Global United24 del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.