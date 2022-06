Canción: David Bowie – «Starman» (1972 Top Of The Pops version)

Ya podemos escuchar una nueva versión de Starman, el clásico de David Bowie, que ha sido publicada para conmemorar el 50º aniversario de su inolvidable quinto álbum, The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars.

Se trata de una versión que Bowie hizo para cumplir con las reglas de la Unión de Músicos vigentes en 1972, que establecían que, para aparecer en Top Of The Pops, todo artista debía re-grabar su canción cantando en directo.

Además de la nueva versión, os recordamos el tracklist de la nueva edición del disco que sale mañana, viernes 17 de junio de 2022.

Tracklist de David Bowie – The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (reedición 50º aniversario)

Cara 1

‘Five Years’

‘Soul Love’

‘Moonage Daydream’

‘Starman’

‘It Ain’t Easy’

Cara 2

‘Lady Stardust’

‘Star’

‘Hang On To Yourself’

‘Ziggy Stardust’

‘Suffragette City’

‘Rock ’N’ Roll Suicide’

Sobre David Bowie

David Bowie fue un verdadero icono: un cantante, compositor y productor cuyas reinvenciones creativas dieron forma a nuevas tendencias musicales. Desde que su solitario Starman capturó la imaginación del público a mediados de los sesenta hasta los sonidos experimentales de aire jazzístico de Blackstar casi 50 años después, fue un innovador de proporciones míticas en el pop, el glam, el punk, el soul, el rock duro y la música electrónica. Y aunque nuestros álbumes de Bowie favoritos están distribuidos equitativamente a lo largo de las décadas, su influencia como artista no se limitó a la música. Fue un provocador social, un símbolo de la moda y un actor con talento. Bowie nos animó a celebrar la diferencia, la singularidad y la fidelidad a nosotros mismos. Todos los personajes de Bowie (el outsider de otro mundo Ziggy Stardust, el aventurero electrónico de gélida presencia o el narrador elevado de aire dramático) representarán para siempre la intersección entre el arte y el rock and roll.

Fuente: Apple Music

Discografía de David Bowie

David Bowie (1967)

Space Oddity (1969)

The Man Who Sold the World (1970)

Hunky Dory (1971)

The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (1972)

Aladdin Sane (1973)

Pin Ups (1973)

Diamond Dogs (1974)

Young Americans (1975)

Station to Station (1976)

Low (1977)

Heroes (1977)

Lodger (1979)

Scary Monsters (and Super Creeps) (1980)

Let's Dance (1981)

Tonight (1984)

Never Let Me Down (1987)

Black Tie White Noise (1993)

1.Outside (1995)

Earthling (1997)

‘Hours…’ (1999)

Heathen (2002)

Reality (2003)

The Next Day (2013)

Blackstar (2016)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

¡Descubre más artistas aquí!

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!