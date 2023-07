Canción: Demi Lovato feat. Slash – «Sorry Not Sorry (Rock Version)»

Demi Lovato nos ha sorprendido con una colaboración inesperada en su más reciente sencillo. Nada menos que el icónico guitarrista de los Guns N’ Roses, Slash, ha unido fuerzas con Lovato en una versión rock de su exitosa canción Sorry Not Sorry. Este lanzamiento marca el primer adelanto del esperado álbum Revamped de Lovato, que promete reinventar los mayores éxitos de su carrera en un formato rockero. Con esta audaz elección, Demi Lovato demuestra su amor por el género y su determinación por explorar nuevos horizontes musicales.

La colaboración de una leyenda del rock

La elección de Slash para esta colaboración no podría ser más acertada. Demi Lovato ha expresado su admiración por el guitarrista durante muchos años, y trabajar junto a él en esta nueva versión de Sorry Not Sorry es un honor absoluto para la cantante. Slash, reconocido como un artista icónico y talentoso, aporta su distintivo estilo de guitarra y energía al tema, elevando aún más su potencia y actitud rockera. La combinación de la voz poderosa de Lovato con los icónicos riffs de Slash promete ser una experiencia musical única y electrizante.

La cantante ha compartido su emoción y gratitud al trabajar con Slash en esta colaboración. En sus propias palabras, Lovato describe a Slash como una leyenda a la que ha sido fan durante muchos años, y su participación en esta nueva versión de Sorry Not Sorry es un hito en su carrera. La presencia de Slash en el sencillo demuestra la importancia y el impacto duradero que la música rock ha tenido en la vida de Demi Lovato.

Un álbum renovado y lleno de emociones

Revamped es el título del próximo disco de Demi Lovato y representa una oportunidad para la artista de rendir homenaje a las canciones que más han conectado con sus fans a lo largo de su carrera. Estos éxitos se reinterpretarán en versiones rock, otorgándoles un nuevo enfoque que les permitirá cobrar vida de una manera fresca y emocionante. Lovato ha expresado que este proyecto ha sido muy divertido y le ha permitido expresar su pasión por la música rock de una manera diferente. Además, ha encontrado una conexión profunda con su música antigua gracias a esta nueva perspectiva, sintiéndose más cercana a sus raíces musicales.