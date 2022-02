Canción: Denzel Curry & Slowthai – «Zatoichi

Denzel Curry ha compartido su coloboración con Slowthai, Zatoichi, que supone el segundo adelanto de su disco Melt My Eyez See Your Future, que contará con contribuciones de T-Pain, Rico Nasty, Kenny Beats, JPEGMAFIA., Thundercat, Robert Glasper y Slowthai, claro, entre otros.

Hablando sobre su próximo álbum, que sucederá al Zuu de 2019, Curry dijo que «me gusta el hip hop tradicional, el drum and bass, el trap, la poesía, así que mucho de eso se entretejerá en este álbum, incluido el jazz y muchos géneros que descubrí cuando era niño y estaba a solas en casa de mis padres”.

Denzel Curry & Slowthai – Zatoichi

