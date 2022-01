Canción: Denzel Curry – «Walkin»

Denzel Curry ha compartido Walkin, el single principal de su próximo álbum Melt My Eyez See Your Future. “Walkin”, producido por Kal Banx, llega con un video musical del oeste de ciencia ficción dirigido por Adrian Villagomez

Sobre la canción

Título: Walkin

Incluida en: Melt My Eyez See Your Future

Fecha de publicación: Aún no sabemos fecha, pero sí que el artista ha anunciado que será «muy pronto».

Sobre el disco: Será el quinto de su carrera y contará con grandes colaboradores como T-Pain, Slowthai, 6lack, Rico Nasty, Kenny Beats, JPEGMAFIA, Thundercat y Robert Glasper, entre otros.

«Me gusta el hip-hop tradicional, el drum and bass, el trap, la poesía, así que mucho de eso se entretejerá en este álbum, incluido el jazz y muchos géneros que conocí cuando era niño estando en casa de mis padres», afirma Curry sobre la inspiración tras este nuevo álbum

Lanzamientos anteriores: El último álbum en solitario de Curry fue Zuu en 2019.

Denzel Curry – Walkin

