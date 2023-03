Canción: Depeche Mode – «My Cosmos Is Mine»

Depeche Mode estrena My Cosmos Is Mine, el segundo adelanto de su próximo álbum Memento Mori. La canción es una pieza oscura y atmosférica que abre el disco, el primero desde la muerte de su compañero Andy Fletcher.

Sobre el single

¿Qué sabemos del single de adelanto?

Sabemos que se llama My Cosmos Is Mine y que es la primera canción del álbum Memento Mori. Se trata de un tema con sonidos industriales, un bajo amenazante y una voz susurrante que canta sobre el aislamiento y la soledad.

Sobre el disco

¿Cómo se titula el disco y cuando saldrá publicado?

El disco se titula Memento Mori (que significa “recuerda que vas a morir” en latín) y saldrá publicado el 24 de marzo de 2023. El sello que lo publicará es Columbia Records, en colaboración con Mute Records.

¿Qué nos cuentan sobre el disco?

Nos cuentan que es un disco muy personal e introspectivo, que explora temas como la muerte, el duelo, la esperanza y la fe. También nos cuentan que es un homenaje a su amigo y compañero Andy Fletcher, quien falleció en mayo de 2022 por causas naturales, aunque fue compuesto antes de su muerte.

¿Sabemos algo sobre el proceso de grabación del disco: productor, colaboradores u otros datos?

Sabemos que el disco ha sido producido por James Ford y Marta Salogni, dos reconocidos productores musicales que han trabajado con artistas como Arctic Monkeys, Florence + The Machine o Björk.

¿Hemos escuchado ya otros adelantos de este disco?

Sí, hemos escuchado ya otro adelanto de este disco: se trata de Ghosts Again, una canción melancólica y emotiva que fue lanzada como primer single en octubre de 2022.

¿Cuál fue el último disco de la banda y cuándo se publicó?

El último disco de la banda fue Spirit, publicado en marzo de 2017. Este disco fue muy bien recibido por la crítica y los fans, ya que mostraba un sonido más político y socialmente comprometido. Algunas canciones destacadas fueron Where’s The Revolution, Going Backwards o Cover Me.

¿Tenemos el Tracklist del disco?

Sí, tenemos el Tracklist del disco. Estas son las canciones que lo componen:

‘My Favourite Stranger’

‘Soul With Me’

‘Caroline’s Monkey’

‘Before We Drown’

‘People Are Good’

‘Always You’

‘Never Let Me Go’

‘Speak To Me’

¿Qué planes de gira ha anunciado la banda por el momento?

La banda ha anunciado que realizará una gira mundial para presentar su nuevo disco, cuyas fechas exactas y los lugares se pueden consultar en su página web oficial. Los conciertos de Depeche Mode en España estarán dentro de la programación del festival Primavera Sound 2023, que el próximo año se celebrará en ambas ciudades.

La esperada visita de Depeche Mode a España tendrá lugar el 2 de junio de 2023 en Barcelona y el 9 de junio de 2023 en Madrid. El precio de los abonos para el festival es de 260 € y el de los abonos VIP es de 480 €(más gastos de gestión) por tiempo limitado. Las entradas se pueden comprar a través de la web del Primavera Sound o en puntos de venta autorizados.