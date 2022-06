Canción: Depresión Sonora y Rojuu – «Ya no te veré»

La simbiosis entre Depresión Sonora y Rojuu empieza a ser material para caso de estudio. Juntos han colaborado en producciones y en directo, pero este es su primer featuring. El resultado es paradigmático: no es posible distinguir dónde empieza y dónde acaba la aportación de cada uno. Reconocemos los ritmos sintéticos, punteos magnéticos y cierto poso maldito en la letra. Súmale la personalidad arrolladora de dos estrellas del pop y ahí tienes un nuevo hit.



La trayectoria de ambos admite ciertos paralelismos. Son jóvenes y han sabido rodearse extraordinariamente bien. Rojuu entregó en 2021 su álbum de debut y todo parece indicar que no tardará en hacer lo propio el vallecano Marcos Crespo. Por el momento, sus dos EPs y colaboraciones con figuras como Bratty o Ghouljaboy nos dejan entrever que estamos ante uno de los artistas más singulares de su generación. Esta es una pieza más de un pequeño repertorio que, hasta el momento, no conoce tropiezo. Lo suyo es post-punk para un momento post-todo, pero como evidencia Ya no te veré, puede ser mucho más que eso.

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!