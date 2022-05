Canción: Diana Ross & Tame Impala – «Turn Up The Sunshine»

Hay colaboraciones que parecen increíbles o imposibles hasta que ocurren. Hoy estamos ante una de ellas: Diana Ross y Tame Impala, nada menos. La razón, la banda sonora de Minions: The Rise of Gru, producida por el omnipresente Jack Antonoff, y para la que ha tenido lugar la mencionada colaboración, concretamente en el tema Turn Up The Sunshine.

La banda sonora al completo se publicará el 1 de julio, el mismo día que el estreno de la película, e incluirá muchos más artistas interesantes y de renombre como Phoebe Bridgers, BROCKHAMPTON, Tierra Whack, Brittany Howard, H.E.R., Jackson Wang, Bleachers, Weyes Blood, Kali Uchis, Caroline Polachek, Thundercat, RZA, St. Vincent y versiones de canciones de los años 60 y 70.

Diana Ross & Tame Impala – Turn Up The Sunshine

