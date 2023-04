El cantante estadounidense Dominic Fike nos trae un nuevo temazo llamado Dancing In The Courthouse, que será parte de su segundo disco que está al caer en los próximos meses.

Sobre Dancing In The Courthouse

Sobre el single: Fike se inspira en su infancia en Florida y sus problemas con la ley para crear una canción divertida y pegadiza que nos invita a bailar sin importar las consecuencias.

Y el videoclip: El vídeo, dirigido por Jack Begert, es una oda a la vida en el estado del sol, y nos permite descubrir el lado más desenfadado y simpático del cantante.

Sobre el nuevo disco de Dominic Fike: Todavía no sabemos cómo se llamará el álbum, pero estamos impacientes por escucharlo. Lo que sí sabemos es que el disco está previsto para finales de este año, pero aún no hay una fecha confirmada bajo el sello de Columbia Records, una de las discográficas más importantes del mundo.

Anteriores singles: Desde que lanzó su primer LP, What Could Possibly Go Wrong?, en 2020, Fike ha colaborado con grandes nombres de la música como Paul McCartney, Halsey, Justin Bieber, Remi Wolf y Slowthai.