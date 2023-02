Canción: Dot Major – «Bear»

Dot Major, de London Grammar, se lanza en solitario con ‘Bear’, un single electrónico y retorcido

Dot Major, multiinstrumentista y miembro fundador de la exitosa banda británica London Grammar, ha sorprendido a sus fans con su primer lanzamiento en solitario, una canción electrónica que marca «el comienzo de un viaje de su visión a través de la música electrónica».

¿Quién es Dot Major?

Dot Major, cuyo nombre real es Dominic Major, es un músico británico que toca el teclado, la batería, el arpa y la guitarra. Es uno de los tres integrantes de London Grammar, junto con Hannah Reid y Dan Rothman. La banda se formó en 2009 cuando los tres estudiaban en la Universidad de Nottingham y desde entonces han publicado tres álbumes: If You Wait (2013), Truth Is A Beautiful Thing (2017) y Californian Soil (2021). Su música combina elementos de indie pop, dream pop y trip-hop, con la voz etérea de Reid como protagonista.

¿Qué sabemos sobre Bear?

Bear es el título del primer single en solitario de Dot Major, y se trata de una canción electrónica que explora un sonido más personal e íntimo que el de London Grammar. Según el propio artista, quería “crear algo diferente a lo que hago normalmente con la banda” y “expresar algunas cosas que no podía hacer con ellos”. La canción tiene un ritmo hipnótico y una atmósfera envolvente, con voces distorsionadas y sintetizadores oscuros.

¿Qué dice la letra?

La letra de Bear parece hablat sobre una relación tóxica y destructiva, en la que el protagonista se siente atrapado por su pareja. El estribillo dice: “You’re like a bear / You’re always there / You’re always tearing me apart / You’re like a bear / You don’t care / You don’t care about my heart”. El título hace referencia al animal salvaje que representa el peligro y la violencia.

¿Qué pasa ahora con London Grammar?

No hay motivo para preocuparse por los seguidores de London Grammar: Dot Major ha asegurado que su proyecto en solitario no significa que vaya a abandonar la banda ni que haya problemas entre ellos. No olvidemos que London Grammar lanzaron su tercer álbum Californian Soil en 2021 y en 2023 están acompañando a Coldplay como teloneros en su gira mundial.