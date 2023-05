Canción: Dream Wife – Who Do You Wanna Be?

La banda londinense de rock and roll Dream Wife no para de sorprendernos con sus canciones llenas de energía, actitud y mensaje. Después de lanzar tres singles este año – Orbit, Hot (Don’t Date A Musician) y Leech-, ahora nos presentan Who Do You Wanna Be?, el cuarto adelanto de su próximo álbum Social Lubrication.

Una canción que llama a la acción

Who Do You Wanna Be? es una canción que cuestiona el sistema capitalista, que nos somete a una presión constante por alcanzar unos ideales inalcanzables y nos hace olvidar nuestra verdadera esencia. La banda dice que la canción es “sobre correr en la cinta de correr capitalista y caerse de bruces en el pavimento”. También critica el activismo superficial, el feminismo mercantilizado y otros conceptos que consideran “sinsentidos que aplastan el alma”.

La canción es también una llamada a las armas para el cambio y un himno para la empatía. La banda afirma que “nadie gana realmente en una sociedad patriarcal. Todos perdemos. Todos podríamos usar más empatía”. La canción tiene una estructura musical tensa y contenida, que estalla en crescendos catárticos y enfadados.

Un álbum auto-producido con colaboradores de lujo

Social Lubrication es el tercer álbum de estudio de Dream Wife, que saldrá el 9 de junio bajo el sello Lucky Number. El álbum ha sido escrito y producido por la propia banda, sin ninguna influencia externa, salvo la de los mezcladores Alan Moulder (Nine Inch Nails, Yeah Yeah Yeahs, The Killers, Depeche Mode) y Caesar Edmunds (Wet Leg, Beach House). El álbum fue grabado en los estudios Assault & Battery de Londres.

La banda define el álbum como “rock and roll hiper lujurioso con un puñetazo político, que explora la alquimia de la atracción, la lujuria por la vida, el abrazo de la comunidad y el desafío al patriarcado. Con una buena dosis de diversión y juego”.

Una gira por el Reino Unido y Estados Unidos

Dream Wife no solo nos deleitarán con su nuevo álbum, sino que también nos harán vibrar con su directo. La banda ha anunciado una gira por el Reino Unido y Estados Unidos, que comenzará en junio y durará hasta agosto.

No te pierdas la oportunidad de ver a Dream Wife en vivo y disfrutar de su música potente y reivindicativa. Y mientras tanto, puedes escuchar Who Do You Wanna Be? en todas las plataformas digitales. Te aseguramos que te pondrá las pilas.