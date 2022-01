Canción: Dropper – “Ok Ok Ok”

El grupo liderado por Andrea Scanniello nos alegra el lunes con Ok Ok Ok, un nuevo single adelanto de su próximo álbum Don’t Talk To Me.

Sobre la canción

Título: Ok Ok Ok

Incluida en: Don’t Talk To Me

Fecha de publicación: 11 de febrero de 2022

Sobre la canción: «Creo que la mayoría de las personas han pasado por al menos una ruptura o han terminado una amistad que prácticamente los destrozó por un tiempo. Ok Ok Ok se trata de ir a una fiesta y ser hiperconsciente de la presencia de esa otra persona. Se trata de tratar de superar la incomodidad pero, en el proceso, compensar en exceso y ser (quizás solo un poco) mezquino. Se trata de ese deseo de demostrarle a esa otra persona, y a ti mismo, que estás bien cuando tal vez la verdad es que no lo estás», asegura Scaniello sonre este nuevo tema.

Y el videoclip: Ha sido dirigido por Leah Faye.

Anteriores singles: Memoirs Of Working In A Bowling Alley y Don’t Worry.

Dropper – Ok Ok Ok

Tracklist de Don’t Talk To Me

01 “Two Dollar Beer”

02 “Don’t Worry”

03 “Better”

04 “Signal”

05 “Memoirs”

06 “Drive Thru Jesus”

07 “Ok Ok Ok”

08 “Waste of Time”

09 “Telephone”

