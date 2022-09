Canción: Dry Cleaning – «Gary Ashby»

La banda de Seattle Dry Cleaning ha anunciado el nuevo single de su segundo álbum Stumpwork, que llegará a las tiendas el 21 de octubre gracias a 4AD Records y para el que ya tienen planes para una gran gira mundial en 2023.

Este nuevo adelanto se llama Gary Ashby, y puedes escucharlo al comienzo de esta noticia. Un comunicado de prensa de la banda dice que Gary Ashby era un «lamento sobre una tortuga mascota que falleció como resultado del caos», refiriéndose particularmente al propio de la banda.

Además de esto, revelaron que fue «escrita a principios de diciembre de 2020», como una de las primeras canciones nuevas después de las sesiones de New Long Leg.

Tras Don’t Press Me y Anna Calls From the Arctic, podemos seguir descubriendo temas de este esperado Stumpwork.

Sobre Dry Cleaning

Combinando la voz hablada independiente de Florence Shaw con una intensa instrumentación post-punk, la música de Dry Cleaning contrasta lo surrealista y lo mundano. La banda del sur de Londres presentó su sonido tenso y arrogante con EPs como Sweet Princess de 2019, y luego adoptó un enfoque más expansivo en el álbum debut de 2021 New Long Leg, que continuarán en 2022 con Stumpwork en 2022.

Fuente: Apple Music

Discografía de Dry Cleaning

New Long Leg (2021)

Stumpwork (2022)

