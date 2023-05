Canción: Dudu Tassa & Jonny Greenwood – “Taq ou-Dub”

El rockero israelí Dudu Tassa y el guitarrista de Radiohead y The Smile Jonny Greenwood han colaborado en un álbum llamado Jarak Qaribak, que significa “Tu vecino es tu amigo”. El disco saldrá a la venta el próximo 9 de junio y nos han adelantado una nueva canción llamada Taq ou-Dub, que cuenta con la voz de la cantante libanesa Nour Freteikh.

Una canción que conecta culturas

Taq ou-Dub es una versión de una vieja canción libanesa que conecta Ramala, Tel Aviv, Beirut y Oxford. Fue la primera canción que grabaron para el proyecto y refleja el espíritu del álbum, que busca crear puentes entre culturas a través de la música. La canción combina ritmos orientales y occidentales, con la voz de Nour como protagonista. La cantante grabó su pista a distancia, pero luego se reunió con Dudu y Jonny para ensayar e interpretarla juntos.

El álbum Jarak Qaribak tiene nueve canciones que mezclan la música tradicional de Oriente Medio con la guitarra experimental de Greenwood. El disco fue producido por Greenwood y Tassa y mezclado por Nigel Godrich, el colaborador habitual de Radiohead. El título del álbum expresa el sentimiento principal del proyecto, que invita a los oyentes a ampliar su visión del mundo y explorar culturas diferentes de la suya.

Una colaboración musical nacida de la amistad

Dudu Tassa es un músico israelí que ha acompañado a Radiohead en su gira de 2022. Su música está influenciada por sus raíces iraquíes y por el legado de sus abuelos, que fueron cantantes famosos en Bagdad en los años 30. Jonny Greenwood es el guitarrista y multiinstrumentista de Radiohead, una de las bandas más influyentes e innovadoras del rock alternativo. También es conocido por sus bandas sonoras para películas como There Will Be Blood, The Master o Phantom Thread.

Los dos músicos se conocieron cuando Tassa abrió los conciertos de Radiohead en 2022 y desde entonces han trabajado juntos en este proyecto que busca crear una música única y original. Según han declarado, se sienten muy orgullosos de haber hecho una amistad y una colaboración musical con artistas tan extraordinarios como Nour Freteikh, Rashid Al Najjar, Ahmed Doma y otros invitados que aparecen en el álbum.

Puedes escuchar Taq ou-Dub aquí y esperar al 9 de junio para disfrutar del álbum completo. Seguro que te sorprende y te encanta esta fusión musical que rompe fronteras.