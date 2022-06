Canción: El Verbo Odiado – «Funerales»

Funerales, canción producida por Carlos Hernández Nombela y grabada en su Castillo Alemán, es un nuevo proyectil sonoro que avanza el próximo álbum de El Verbo Odiado, que se publicará en la segunda mitad de 2022.

Se trata de una canción que habla de supervivencia, de no quedarte quieto si aún no has muerto, de pedir ayuda si es necesario, pero también de conseguir que la primera persona en acudir al rescate seas tú mismo, porque aprendiste a nadar en sangre, y porqué eres capaz de cerrar las heridas que llenan el vaso, porque incluso en ciertos funerales sabemos movernos bien.

Del próximo álbum de El Verbo Odiado, que editará Subterfuge, ya conocemos Fargo, Maniatados y Mediocre.

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!