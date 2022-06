Canción: Eminem y Snopp Dogg – «From the D 2 the LBC»

Las viejas glorias del hip-hop siguen dando mucho que hablar, y después de su sonada aparición en el Halftime Show de la SuperBowl de este año, Eminem y Snoop Dogg vuelven a colaborar con un single recién estrenado titulado From the D 2 the LBC.

La canción viene acompañada de un vídeo de animación dirigido por James Larese en el que aparecen con el aspecto de los famosos avatares a lo Bored Ape, tan conocidos entre aficionados a los NFTs y similares.

¿Qué os parece la colaboración?

Sobre Eminem

Eminem entró en la imaginación colectiva en 1999 con la misión que proclamaba en “My Name Is”: “God sent me to piss the world off” (Dios me envió para molestar al mundo). Desde sus provocadores primeros álbumes hasta las historias de redención de 8 Mile y más allá, se ha mantenido fiel a sí mismo con incisivos retratos de la psique estadounidense (y la suya) que tienen pocos equivalentes en cualquier época.

Marshall Mathers nació en 1972 en un barrio de clase trabajadora de Detroit, donde se ganó una envidiable reputación en las batallas de rap que llegó a oídos del entonces presidente de Interscope Records Jimmy Iovine y su futuro padrino Dr. Dre. Apenas unos meses antes, había perdido su trabajo como ayudante de cocina, al que dedicaba 60 horas semanales para mantener a su hija recién nacida. Estos comienzos marcaron decisivamente el resto de su carrera.

Oscuros, divertidos y a veces violentos, sus primeros álbumes (The Slim Shady LP de 1999 y The Marshall Mathers LP de 2000) lo establecieron en la escena. Su sonido iba más allá del hip-hop para adentrarse en el corazón de los suburbios, con una visión más cercana a la terapia primal que a la crónica social. Eminem ha madurado (fama, estabilidad, sobriedad y un Oscar por el tema “Lose Yourself”), pero mantiene el filo de sus comienzos, ahora dirigido a la política y la sociedad (como en su LP de 2017 Revival) con una frustración que parece implacable. A pesar de los ataques que ha lanzado al mundo, reserva sus palabras más ásperas para sí mismo en versos que exploran sus inseguridades (familia, música, relevancia cultural) y lo hacen definitivamente humano.

Fuente: Apple Music

Discografía de Eminem

Infinite (1996)

The Slim Shady LP (1999)

The Marshall Mathers LP (2000)

The Eminem Show (2002)

Encore (2004)

Relapse (2009)

Recovery (2010)

The Marshall Mathers LP 2 (2013)

Revival (2017)

Kamikaze (2018)

Music to Be Murdered By (2020)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

