Canción: Eric Cantona – «The Friends We Lost»

Del campo de fútbol al escenario musical, el icónico Eric Cantona ha sorprendido al mundo con su audaz incursión en la industria de la música. Su debut llega con el lanzamiento de su primer sencillo, The Friends We Lost, una balada melancólica que ha sido escrita y compuesta por el propio Cantona. En esta nueva faceta artística, Cantona utiliza la guitarra, el piano y las cuerdas para tejer una narrativa de nostalgia, evocando los recuerdos de los amigos que ya no están.

Un vuelo musical inspirado por las águilas

En un comunicado de prensa, Cantona compartió una perspectiva íntima sobre la inspiración detrás de The Friends We Lost: «Siempre he dicho que, si me reencarnara, sería como un águila. Las letras están destinadas a ese águila, le pregunto cómo se siente al volar libre, rodeada de silencio y plenitud. Quería transmitir esa sensación abrumadora que a veces me embarga, de no haber aprovechado al máximo los preciosos momentos compartidos con amigos y familiares».

Una inspiracuión surgida durante el confinamiento

¿Por qué incursionar en la música ahora, después de tantos años? Cantona revela su pasión oculta: «La música siempre ha sido parte de mi vida. Siempre he tenido melodías resonando en mi ser. Sin embargo, el tiempo siempre fue un lujo que me faltaba. Durante el confinamiento, por fin logré dedicarle atención a la guitarra. Aunque aún me considero un guitarrista modesto, me sentí lo suficientemente confiado como para dar forma a algunas composiciones».

Un viaje musical por delante: Próximos acordes y actuaciones

Pero esto es solo el comienzo de la travesía musical de Cantona. El 16 de junio, nos sorprenderá con el lanzamiento de su próximo sencillo, Tu Me Diras, una cautivadora pieza en la que Cantona despliega su talento lírico en francés.

Además, antes de sumergirse en la emocionante dinámica de los conciertos con una banda el próximo año, Cantona nos deleitará con tres presentaciones íntimas en Manchester, Londres y Dublín, programadas para octubre. Sobre su elección de Manchester para el inicio de esta travesía musical, Cantona revela: «Es una ciudad que me ha dejado una huella imborrable. No solo por el fútbol, sino también por la atmósfera en general».

La metamorfosis de Cantona de futbolista a músico está generando expectativas deslumbrantes. Sus fansaguardan con ansias el desarrollo de esta nueva faceta artística. Estaremos atentos a sus próximos lanzamientos y a la fecha de su gira.