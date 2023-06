Canción: Evelyn Bates – «You Only Need Me When I’m Gone»

La música es un arte que puede manifestarse de múltiples formas y estilos. Algunos artistas se destacan por su versatilidad y habilidad para explorar diferentes géneros con maestría. Uno de esos talentos es Evelyn Bates, reconocida pianista, compositora, cantante pop y actriz. Nacida en una familia de músicos y compositores, Evelyn inició su camino musical estudiando piano en la tradición de la escuela rusa a una temprana edad. Su talento y dedicación le valieron ser aceptada en una escuela de música clásica a los apenas 6 años.

Una fusión de influencias y pasiones

Desde pequeña, Evelyn Bates se sumergió en el mundo de la música clásica, asistiendo a conciertos en el conservatorio. Sin embargo, también tenía una pasión secreta por el jazz y la música pop, la cual cultivaba cantando en los días escolares. Esta combinación temprana de pasiones sentó las bases de su carrera como artista multi-género. Evelyn ha sabido fusionar lo mejor de diversos estilos, creando una propuesta musical fresca y cautivadora que no deja indiferente a nadie.

Un camino lleno de logros y reconocimientos

Evelyn Bates continuó perfeccionando su arte y decidió embarcarse en una educación formal en música. Para ello, ingresó en la prestigiosa Academia de Música Gnesin en Moscú. A lo largo de su trayectoria, ha ganado numerosos premios en competiciones de piano y ha recibido becas completas para estudiar con algunos de los músicos más reconocidos del mundo. Su dedicación y talento han sido reconocidos en múltiples ocasiones, lo que la consolida como una artista destacada en el panorama musical actual.

Un sencillo que habla al corazón: el poder de la ruptura amorosa

El último lanzamiento de Evelyn Bates, titulado You Only Need Me When I’m Gone, es un sencillo que evoca las emociones intensas y contradictorias presentes en una ruptura amorosa. Con su inigualable voz y su habilidad para transmitir sentimientos a través de la música, Evelyn logra capturar la esencia de una situación universalmente compleja.

El sencillo fue escrito por la propia Evelyn Bates y producido por Eric Ananda y Louis Lion, en una combinación de talentos que ha dado como resultado una canción que destaca por su calidad y emotividad.

Una propuesta artística única

Evelyn Bates ha logrado construir una carrera sólida basada en su talento innato y su dedicación a la música. Su capacidad para explorar diferentes géneros y transmitir emociones a través de sus composiciones la ha convertido en una figura imprescindible en el panorama musical actual. Con su nuevo sencillo, nos demuestra una vez más su versatilidad y su capacidad para conectar con el público.

Mantengámonos atentos a los próximos pasos de esta talentosa artista, porque sin duda, aún tiene mucho más por ofrecernos.