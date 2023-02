Canción: Everything But The Girl – «Caution To The Wind»

Everything But The Girl, el mítico dúo de indie-electrónica formado por la cantante Tracey Thorn y el multiinstrumentista Ben Watt, ha lanzado un nuevo single llamado Caution To The Wind, que formará parte de su nuevo álbum titulado Fuse, el primero en 24 años.

¿Qué sabemos sobre el disco?

Sabemos que el disco saldrá a la venta el 21 de abril de 2023 y que contendrá 10 canciones, incluyendo el single Caution To The Wind.

Según las declaraciones de Tracey Thorn, «no es un álbum pandémico o un álbum de confinamiento, simplemente nos pareció que era el momento adecuado después de 23 años de espera. Es difícil señalar por qué. No entramos al estudio con ningún plan. Sabíamos que habría un poco de presión porque era lo primero que habíamos hecho en años, pero solo queríamos ser un poco experimentales para ver qué pasaba. No había un plan maestro».

«Ni siquiera vamos a tratar de describir todo el álbum. Hemos estado evitando decírselo a la gente con palabras antes de que lo hayan escuchado. Solo queremos que el disco aterrice y que la gente decida por sí misma qué tipo de disco es», añade Thorn.

¿Qué sabemos sobre el single?

Se llama Caution To The Wind y es una canción que habla sobre “dejar ir los miedos y arriesgarse a vivir”.

Al hablar de la canción, Tracey Thorn afirma que se trata de una «canción sencilla sobre aprovechar el momento, así que con la música tratamos de capturar la sensación de un punto perpetuo en el tiempo».

«Dejé que las palabras colapsaran rápidamente y circularan dentro de la producción. La batería emerge y se repite, y todo comienza a desarrollarse en ciclos de anticipación y liberación. Supongo que es solo la clásica tensión y euforia de los clubes nocturnos», añade Watt.

Tracklist de Fuse

El tracklist del disco es:

‘Nothing Left To Lose’

‘Run A Red Light’

‘Caution To The Wind’

‘When You Mess Up’

‘Time And Time Again’

‘No One Knows We’re Dancing’

‘Lost’

‘Forever’

‘Interior Space’

‘Karaoke’