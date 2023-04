Canción: Everything But the Girl – «No One Knows We’re Dancing»

Everything But the Girl son uno de los dúos más influyentes y queridos de la música británica. Formados por Tracey Thorn y Ben Watt en 1982, han publicado diez álbumes de estudio que abarcan desde el pop acústico al dance electrónico, pasando por el jazz y el folk. Su último trabajo fue Temperamental en 1999, un disco que les consagró como pioneros del sonido trip-hop y drum and bass.

Desde entonces, el dúo se ha mantenido en silencio, dedicándose a sus proyectos personales y familiares. Tracey Thorn ha publicado cuatro álbumes en solitario, el último Record en 2018, y ha escrito dos libros de memorias: Bedsit Disco Queen y Another Planet. Ben Watt ha fundado su propio sello discográfico, Buzzin’ Fly, ha producido a artistas como Beth Orton y Bernard Butler, y ha lanzado tres álbumes como solista, el más reciente Storm Damage en 2020.

Un regreso esperado

Después de tantos años de ausencia, los fans de Everything But the Girl estaban deseando escuchar nuevas canciones del dúo. Y por fin, su sueño se ha hecho realidad. El pasado mes de febrero, el dúo anunció su regreso con un nuevo álbum titulado Fuse, que saldrá a la venta el próximo 21 de abril a través de Buzzin’ Fly y Virgin Records. Según explicaron en una entrevista con Pitchfork, el álbum es el resultado de una reunión casual en un estudio de Londres en 2021, donde empezaron a improvisar ideas y a recuperar la química musical que les caracteriza.

Cuatro adelantos

Para ir abriendo boca, el dúo ha compartido cuatro adelantos del álbum: Nothing Left to Lose, Caution to the Wind, Run a Red Light y, ahora, este nuevo No One Knows We’re Dancing, y es que cada uno de ellos muestra una faceta diferente del álbum con la voz inconfundible de Tracey Thorn y las melodías envolventes de Ben Watt.

El álbum se puede reservar ya en formato digital, CD y vinilo desde la web oficial del dúo.