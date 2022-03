Canción: Everything Everything – «I Want A Love Like This»

Everything Everything han compartido su nuevo single I Want A Love Like This, que forma parte de su disco Raw Data Feel, que saldrá el 20 de mayo.

Tercer adelanto de este nuevo trabajo tras los sencillos anteriores Bad Friday y Teletype, sobre I Want A Love Like This, la banda revela que «es una composición muy instintiva e impulsiva, que habla de una nueva relación con una sensación de optimismo y nuevas posibilidades».

Everything Everything – I Want A Love Like This»

