Canción: Everything Everything – «Pizza Boy»

Everything Everything ha compartido su último single Pizza Boy acompañado de un video musical que ya podemos disfrutar y que pertenecerá al nuevo álbum de la banda, Raw Data Feel, que se publicará el 20 de mayo a través de Infinity Industries / Awal.

Según Everything Everything, esta canción, cuarto single del álbum tras I Want A Love Like This, Bad Friday y Teletype, trata sobre «la recuperación de un trauma, centrándose tanto en el hedonismo como en la soledad».

Everything Everything – Pizza Boy

