Canción: Ezra Collective – «No Confusion feat. Kojey Radical»

Ezra Collective acaban de publicar su nuevo single, No Confusion feat. Kojey Radical, el último adelanto antes de la publicación de su nuevo disco, Where I’m Meant To Be este viernes 4 de noviembre en Partisan Records. El single viene, además, acompañado de un videoclip dirigido por Douglas Bernhardt.

No Confusion es al mismo tiempo una celebración del estilo y la cultura de Nigeria y un tributo a uno de los héroes musicales del país: el ya fallecido maestro de la batería Tony Allen. Allen fue una inspiración y un mentor para el líder de Ezra Collective, Femi Koleoso, quien se refería a él como Tío Tony. No Confusion» comienza con una conversación entre Allen y su protegido.

«Las clases de batería con Tío Tony no solo cambiaron mi vida, si no la de Ezra Collective», explica Koleoso. «Lo más valioso que me enseñó fue a ser siempre tú mismo. Se quién eres. Estate orgulloso de ser quién eres. Cuando realmente eres quien debes ser, no te sientes confundido. Confusion de Fela Kuti, es uno de los pocos solos de batería grabados que se conservan de Tío Tony, tiene su sello personal, nadie más podría haberlo tocado. Este single tiene nuestro sello. Estamos en un momento en el cual realmente sabemos quiénes somos como banda, y no hay confusión al respecto.»