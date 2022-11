Canción: Fatoumata Diawara (feat. Damon Albarn) – «Nsera»

Fatoumata Diawara ha contado con Damon Albarn en su nueva canción Nsera, que formará parte del del próximo álbum de la cantante de Mali.

No es la primera colaboración entre ambos, ya que trabajaron juntos en el tema Désolè de Gorillaz, dentro del proyecto Song Machine en 2020. En esta ocasión, Albarn se encarga de los teclados y voz, infundiendo su toque de melancolía y modernidad al sonido mandika de la canción, lo que dio pie a una nuevo concepto, inventado por Fatoumata para la ocasión: “LondonKo” (mezcla de London, capital de Reino Unido, más Bamako, capital de Mali).

La nueva canción, que viene acompañada por un videoclip dirigido por Gregory Ohrel y está cantada en la lengua materna de Diawara, el bambará, habla de las relaciones humanas, la hospitalidad y la generosidad.

Sobre Damon Albarn

Damon Albarn ha sido una de las principales mentes creativas de la música británica desde la década de los 90 en adelante, primero convirtiéndose en ícono del Brit-pop y expandiendo luego sus horizontes hacia el hip-hop, la ópera, la música electrónica y del mundo. Además de su actividad como líder de los grupos Blur y Gorillaz (ocho discos con Blur entre 1991 y 2003, cuatro con Gorillaz entre 2001 y 2010), a partir del año 2000 Albarn ha ido acumulando una serie de proyectos musicales de la más diversa índole, entre ellos Mali Music, los supergrupos The Good, The Bad & The Queen y Rocket Juice & Moon, o la ópera Dr. Dee. En 2014 Albarn presentó su primer disco oficial como solista, titulado Everyday Robots.

Fuente: Apple Music

Discografía de Damon Albarn

Dr Dee (2012)

Everyday Robots (2014)

The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows (2021)

Colaboraciones

Mali Music (2002) (con Afel Bocoum, Toumani Diabaté & Friends)

The Good, the Bad & the Queen (2007) (con The Good, the Bad & the Queen)

Kinshasa One Two (2011) (como parte de DRC Music)

Rocket Juice & the Moon (2012) (con Flea y Tony Allen como parte de "Rocket Juice and the Moon")

Maison Des Jeunes (2013) (como parte de Africa Express)

In C Mali (2014) (como parte de Africa Express)

The Orchestra of Syrian Musicians and Guests (2016) (con Africa Express)

Merrie Land (2018) (con The Good, the Bad & the Queen)

Molo (EP) (2019) (con Africa Express)

Egoli (2019) (con Africa Express)

