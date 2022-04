Canción: Faye Webster – «Car Therapy»

Faye Webster ha compartido el video de su nueva canción Car Therapy, perteneciente al EP Car Therapy Sessions que saldrá el 29 de abril a través de Secretly Canadian.

El videoclip ha sido dirigido por Sean Valdivieso y muestra el proceso de grabación del EP en Spacebomb Studios con una orquesta dirigida por Trey Pollard.

“La experiencia de grabación fue hermosa, realmente estaba luchando contra las lágrimas. Creo que incluso lloré escuchando las demos. Me pusieron en una posición en la que podía ver tanto al director como al productor, lo cual necesitaba porque, sinceramente, estaba tan distraída con lo hermosa que sonaba la orquesta que a veces me olvidaba de cantar”, confiesa Webster.

Faye Webster – Car Therapy

Car Therapy Sessions EP

01 Kind of (Type of Way)

02 Sometimes (Overanalyze)

03 Car Therapy

04 Suite: Jonny

05 Cheers (To You & Me)

Sobre Faye Webster

Faye Webster es una artista, cantante y fotógrafa estadounidense de estilo indie folk con sede en Atlanta, Georgia. Al comienzo de su carrera, auto-editó su álbum debut Run and Tell en 2013, al que le siguieron tres álbumes: Faye Webster (2017) en Awful Records, Atlanta Millionaires Club (2019) en Secretly Canadian, y su más reciente I Know I'm Funny haha el pasado 25 de junio de 2021.

