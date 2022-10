Fever Ray ha vuelto con su nuevo single What They Call Us tras un silencio que duraba ya cinco años, concretamente desde que publicara Plunge en 2017.

Acompañada de un videoclip que ha sido escrito y dirigido por Martin Falck, la canción fue escrita y coproducida por Dreijer en colaboración con Olof Dreijer, su compañero de banda en The Knife.