Canción: Fletcher – «Her Body Is Bible»

Fletcher es uno de esos nombres que se han ido dando a conocer en los últimos meses en la escena musical estadounidense, y la cantante ya está preparada para publicar su disco debut Girl Of My Dreams el próximo 16 de septiembre a través de Capitol Records.

Además, ya podemos escuchar su nuevo single, titulado Her Body Is Bible, y del que nos cuenta lo siguiente:

«Gran parte de mi trabajo hasta ahora se ha centrado en otra gente y en mis propias relaciones: toda la gente que ha roto mi corazón y todos los corazones que he roto. Para mi álbum debut, me parecía lo correcto profundizar en un ejercicio de exploración de mi propia personalidad, y las diferentes facetas que forman parte de mí misma. Quería que fuese una representación honesta, cruda y completa del Piscis complejo y sensible que siempre he sido. Me llevó mucho tiempo y mucho reflexionar crear una pieza de arte como ésta, pero es muy importante para mí que mi música venga directamente de las experiencias que he vivido».

