Canción: Florence & The Machine – «Heaven Is Here»

Si el lunes arranca con nueva canción de Florence & The Machine, la semana pinta mucho mejor. Tras la majestuosa King con la que presentó su retorno hace unos días, ahora llega Heaven Is Here, segundo adelanto de su próximo trabajo

Según la artista, «Heaven Is Here fue la primera canción que escribí en el confinamiento después de un largo período de no poder ir al estudio. Quería hacer algo monstruoso. Y este clamor de alegría, furia y dolor fue lo primero que salió”.

Además, Welch ha añadido que es «una de las primeras piezas musicales que he hecho específicamente con la danza contemporánea en mente”.

Florence & The Machine – Heaven Is Here

