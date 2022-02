Canción: Florence + The Machine – «King»

La reina ha vuelto. Florence & The Machine vuelve con King, canción que esperamos que sea el primer preámbulo de un deseado nuevo disco que llevamos esperando desde 2018, cuando lanzó High as Hope.

Sobre la canción, para la que ha estrenado un video dirigido por Autumn de Wilde, Florence Welch ha afirmado que «como artista, en realidad nunca pensé tanto en mi género. Simplemente me puse manos a la obra. Fui tan buena como los hombres y simplemente salí y los igualé cada vez. Pero ahora, pensando en ser una mujer en mis 30 y en el futuro, de repente siento este desgarramo de mi identidad y mis deseos. Ser artista y al mismo tiempo querer una familia podría no ser tan fácil para mí como lo es para mis homólogos masculinos. Me había modelado casi exclusivamente tomado a artistas masculinos como referentes, y por primera vez, he sentido que se derrumbaba un muro entre mis ídolos y yo, ya que tengo que tomar decisiones que ellos no tomaron».

Florence + The Machine – King

