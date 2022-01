Canción: Flower Face – ‘Sugar Water’

La artista multifacética Flower Face acaba de lanzar Sugar Water, el single más enérgico de su próximo álbum, The Shark In Your Water, que presenta oficialmente con el lanzamiento de esta canción. Sugar Water, también, viene acompañada de un videoclip made in McKinnon e inspirado en videojuegos del estilo de Rock Band, Karaoke Revolution o Dance Dance Revolution.

Sobre la canción

Artista: Flower Face

Canción: Sugar Water

Según Ruby McKinnon, «Sugar Water es una canción que haba de estar completamente encaprichado con alguien, hasta el punto de que estás demasiado metido pero no te importa porque todo es tan emocionante y colorido y hermoso. El mundo se ve mejor a través de las gafas de color rosa, así que te las pones. No ves los problemas y los fracasos hasta que te golpean en la cara«.

Género: Bedroom pop, folk

Pertenece a… The Shark In Your Water, el próximo álbum que saldrá el 27 de Mayo a través de Nettwerk Records.

Videoclip: Visión artística de los videojuegos, de principios de los años 2000, del estilo Rock Band, Dance Dance Revolution, … En el clip dirigido y editado por Ruby McKinnon, interpreta ella misma al avatar del juego, tocando cada uno de los instrumentos mostrando sus habilidades instrumentistas y su estética visual.

«Cuando era más joven, me encantaban todos esos videojuegos basados en la música. Pensé que sería divertido hacer algo un poco irónico al estilo de los videojuegos del año 2000. Mi yo virtual está super emocionado porque es muy divertido y todo es de color de rosa, neón y púrpura, y me pongo un traje muy chulo, así que no me doy cuenta de que he fallado hasta el final. Es como el choque y la quema de ese tipo de relaciones: no te das cuenta hasta que se acaba».

Trabajos anteriores: Fever Dreams (Flower Face LLC Nettwerk Music Group Inc, 2017) fue su debut de largo y al que le siguió Baby Teeth (Flower Face LLC Nettwerk Music Group Inc, 2018) en larga duración. Amén de multitud de singles, entre ellos Cornflower Blue que también será incluido en el próximo álbum.

Mira el videoclip de Sugar Water aquí debajo o escúchala en nuestras listas.

Flower Face – Sugar Water

Sobre el disco ‘The Shark In Your Water’

El nuevo disco de Flower Face, The Shark In Your Water, saldrá el próximo 27 de Mayo a través de Nettwerk Records. Se trata de la esperada continuación de Baby Teeth de 2018. Y según su autora Ruby McKinnon «The Shark In Your Water es una exploración del yo y de cómo este se ve afectado y transformado por el trauma, el dolor, el amor, el desamor y la lucha por la identidad».

El álbum está producido por McKinnon, Kaiser, Jay Merrow y Alex Bonenfant en los Dreamhouse Studios de Toronto y no solo marca la siguiente fase en la carrera musical de Flower Face, sino que también sirve como escaparate para la destreza artística de Ruby McKinnon, que pone en práctica su licenciatura en Bellas Artes firmando la portada, la producción de video y la edición de The Shark In Your Water.

Sobre Flower Face

Ruby McKinnon es Flower Face, una artista multifacética que crea música folk melancólica con un corazón de bedroom pop. Con formación de piano desde los 5 años, comenzó a componer su propia música a los 14 años. Su álbum debut, Fever Dreams, lo grabó de forma independiente en la aplicación GarageBand, pero pronto encontró espacio en las listas junto a The National, Daughter o Big Thief.

En 2018 amplió su sonido y se asoció con el productor Joshua Kaiser para su segundo álbum, Baby Teeth, con el que aborda su propia batalla contra el cáncer de ovario en fase tres a los 17 años.

«Parecía que todo el mundo me conocía antes de que tuviera la oportunidad de presentarme. Era la chica del cáncer en la escuela, y esos detalles íntimos de mi vida se convirtieron en la base de las reuniones del personal y de las discusiones en clase y de las campañas de recaudación de fondos. En aquel momento estaba tan al margen que no me di cuenta de cómo podía afectarme ese aspecto. Pero una vez que dejé el instituto y empecé a conocer gente nueva, quedó claro hasta qué punto esa experiencia había dañado mi sentido de la intimidad y la dignidad. Sentí que era importante, incluso urgente, que contara mi historia. A medida que mi alcance ha crecido, compartir mi historia en mis propios términos se ha convertido en algo muy poderoso. Y ha inspirado a otros a compartir sus historias conmigo a cambio».

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!