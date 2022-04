Canción: Flume feat. Damon Albarn – «Palaces»

Tras su actuación conjunta en el escenario de Coachella, Flume y Damon Albarn han lanzado oficialmente su nueva colaboración, este Palaces que formará parte del próximo álbum del productor australiano, que saldrá el 20 de mayo.

Se trata del tercer single que conocemos de este trabajo tras la anterior colaboración con Caroline Polachek en Sirens y Say Nothing con MAY-A.

Flume feat. Damon Albarn – Palaces

Por si también quieres ver cómo fue la comentada actuación en directo en la que estrenaron la canción, también puedes verlo aquí:

Sobre Flume

La fama de Flume no paró de crecer desde que en 2012 sorprendiera al mundo con su debut homónimo. Hits como Holdin On y Drop the Game empezaron a cimentar su estatus de estrella dentro del circuito electrónico, que corroboraron sus remezclas para Disclosure o Hermitude.

El productor australiano ha conseguido unificar en un mismo sonido la contundencia de Skrillex, la sutileza pop de James Blake, el sentido del beat de J Dilla o los juegos vocales de Bon Iver. Y el resultado, admirado por la escena electrónica, ha dejado claro su impecable gusto y criterio a la hora de elegir sus inspiraciones.

Descubre por qué su fórmula de hip-hop, beats, electrónica y pop logra suscitar tanta sensación entre sus contemporáneos.

Fuente: Apple Music

Discografía de Flume

Flume (2012)

Skin (2016)

Palaces (2022)

