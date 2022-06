Canción: Flying Lotus – «The Room» & «You Don’t Know»

No tenemos ni idea aún de cuándo llegará el disco sucesor de Flamagra, el último trabajo de Flying Lotus editado en 2019, pero sí que ya podemos escuchar dos nuevas canciones en las que colabora con el cantante en Los Ángeles Devin Tracy.

Se trata de The Room y You Don’t Know que forman un doble single con el que pone fin a su sequía reciente. Hasta ahora, para escuchar música nueva de Flying Lotus, nos habíamos tenido que conformar con la banda sonora de Yasuke y el tema principal de la docuserie They Call Me Magic. Esperemos que sean las primeras dos canciones de muchas novedades por parte del artista.

