Canción: Foals – «Looking High»

Foals han estrenado su nuevo single Looking High, el tercer tema que publican de su próximo disco Life Is Yours, previsto para el próximo 17 de junio tras Wake Me Up y 2am.

El propio líder y cantante de la banda, Yannis Philippakis, ha sido el encargado de presentar este nuevo tema, sobre el que explica. «Es una mirada retrospectiva a una época más hedonista de mi vida, y una época más inocente en la sociedad en general, antes de la pandemia y antes de la amenaza existencial del cambio climático. Se lleva a cabo en un callejón en Oxford con dos clubes, The Cellar y The Wheatsheaf, hacia los que gravitaba toda la vida nocturna de la ciudad. Fue antes de que los clubes comenzaran a cerrar y nuestras ciudades comenzaran a convertirse en lugares más corporativos y áridos. Hay un elemento de estar obsesionado por la vida nocturna que ya no está allí»

Foals – Looking High

Tracklist de Life Is Yours

‘Life Is Yours’ ‘Wake Me Up’ ‘2am’ ‘2001’ ‘(summer sky)’ ‘Flutter’ ‘Looking High’ ‘Under The Radar’ ‘Crest of the Wave’ ‘The Sound’ ‘Wild Green’

Sobre Foals

La banda inglesa de post-punk Foals nació a manera de protesta contra el renovado auge de la música progresiva en Oxford, a mediados de los años 2000. Formado por Yannis Philippakis (guitarra y voz), Jack Bevan (batería), Edwin Congreave (teclados), Jimmy Smith (guitarra) y Walter Gervers (bajo), el grupo editó sus primeros sencillos en 2007. Ese mismo año apareció su álbum debut Antidotes, grabado junto al productor Dave Sitek (TV on the Radio). Durante el decenio sucesivo el grupo fue desarrollando su particular estilo, un inquieto balance entre agitado dance rock y texturas atmosféricas, en admirados trabajos como Total Life Forever (2010) o Holy Fires (2013). En 2019 Foals editó dos nuevos discos, Everything Not Saved Will Be Lost, Pt. 1 y Pt.2, separados por apenas siete meses.

Fuente: Apple Music

