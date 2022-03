Canción: Fontaines D.C. – Skinty Fia

Tras su exitosa gira estos últimos días por España, Fontaines D.C. han compartido un nuevo single, concretamente la la canción que comparte nombre con su próximo álbum, Skinty Fia, que se publicará el 22 de abril a través de Partisan Records.

La canción, que es la tercera que escuchamos del disco después de I Love You y Jackie Down The Line. lleva por título una frase irlandesa que significa «la condena de los ciervos», que se usa para mostrar decepción o molestia, y explora la idea a través de la lente de una relación condenada por la paranoia, el alcohol y las drogas.

Fontaines D.C. – Skinty Fia

