Foo Fighters se desahogan con The Teacher, una canción de 10 minutos para recordar a los que se fueron. La banda liderada por Dave Grohl está a punto de lanzar su undécimo álbum de estudio, But Here We Are, un trabajo cargado de sentimientos encontrados tras la muerte de dos personas muy importantes en su vida: el batería Taylor Hawkins y la madre de Grohl, Virginia Hanlon Grohl.

Un homenaje a la profesora

La canción que cierra el disco es The Teacher, un tema de 10 minutos que es el más largo que han grabado nunca y que está dedicado a la madre de Grohl, que era profesora. La canción es una catarsis emocional en la que Grohl expresa su dolor por la pérdida y se despide con un contundente GOODBYE. La canción también hace alusión al fallecimiento de Hawkins, que fue como un hermano para él.

El single se ha estrenado con un cortometraje dirigido por Tony Oursler, un artista multimedia que ya colaboró con David Bowie en el vídeo de Where Are We Now?, y que muestra imágenes impactantes y vídeos domésticos de la banda.

Una nueva etapa

But Here We Are es el primer disco de Foo Fighters sin Hawkins, que murió el año pasado mientras la banda se encontraba de gira en Colombia. Para esta nueva etapa, la banda ha fichado a Josh Freese, un batería experimentado que ha tocado con grupos como Nine Inch Nails, Paramore o Weezer. Freese ha aportado una nueva energía y un nuevo sonido a la banda, que ha vuelto a los escenarios con dos conciertos en Estados Unidos.

En uno de ellos, el hijo de Hawkins, Shane, se unió a la banda para tocar I’ll Stick Around, una canción del primer disco de Foo Fighters. Fue un momento muy emotivo y un bonito gesto hacia el antiguo batería.