Canción: Foo Fighters – «Under You»

Los Foo Fighters han alegrado la semana a sus fans con el lanzamiento de una nueva canción llamada Under You, que sirve como primer adelanto de su nuevo álbum But Here We Are, que saldrá a la venta el próximo 2 de junio. Se trata del primer disco que la banda publica desde la trágica muerte de su batería Taylor Hawkins en marzo de 2022.

Under You es una balada emotiva que habla del dolor y el amor tras la pérdida de un ser querido, con la voz de Dave Grohl acompañada por un piano y una guitarra acústica.

El disco But Here We Are ha sido descrito como “el primer capítulo de la nueva vida de la banda” y “el sonido de unos hermanos encontrando refugio en la música que les unió hace 28 años, un proceso que fue tan terapéutico como una continuación de la vida”. El álbum ha sido producido por Greg Kurstin y los propios Foo Fighters.

Una gira mundial para este verano

Los Foo Fighters no solo han anunciado su nuevo álbum, sino también una gira mundial para este verano, que les llevará por varios festivales y conciertos en diferentes países. Entre los festivales que visitarán se encuentran Bonnaroo, Fuji Rock, Louder Than Life y Ohana, entre otros. Además, contarán con la presencia de los The Breeders como teloneros en algunos de sus shows.

La gira será la primera que la banda realiza desde los dos conciertos tributo que ofrecieron en honor a Hawkins el año pasado, uno en Los Ángeles y otro en Londres, donde contaron con la colaboración de su hijo Shane Hawkins como batería.