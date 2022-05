Canción: Four Tet – «Looking at Your Pager»

Four Tet vuelve con su apodo KH para lanzar una nueva canción titulada Looking at Your Pager, que incluye un extracto de voces del single Baby I’ma Do Right, del grupo 3LW, que se publicó originalmente en el año 2000.

Para aquellos que siguen a Kieran Hebden de cerca, recordarán una grabación de un set del año pasado en el que ya estrenó el tema en una versión anterior a la que hoy publica oficialmente. Posiblemente, sea el primer tema que lanza para Universal Music Publishing tras firmar con ellos hace unos meses mientras se resuelve su disputa legal con Domino.

Four Tet – Looking at Your Pager

Sobre Four Tet

El nombre que se esconde tras el seudónimo Four Tet es el de Kieran Hebden, un ingenioso músico y productor al que deberías acercarte con esta lista si lo tuyo es la electrónica y el post-rock. Ha hecho remezclas de temas de gente tan distinta como Aphex Twin, Black Sabbath o Radiohead, y lleva publicando discos desbordantes de talento e imaginación desde 1999. Si no quieres perder de vista a uno de los artistas más respetados de las islas británicas, comienza ya tu viaje a través de esta selección que incluye las piezas más esenciales de su repertorio.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

