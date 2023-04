Canción: Four Tet – «Three Drums»

El productor británico Four Tet ha compartido Three Drums, su primer tema desde que cerró el festival Coachella junto a Skrillex y Fred Again.. el pasado fin de semana.

Un año lleno de colaboraciones

Four Tet, cuyo nombre real es Kieran Hebden, lleva un año muy activo en el terreno de las colaboraciones. El pasado agosto publicó dos temas, Mango Feedback y Watersynth, y desde entonces ha remezclado a artistas como Everything But the Girl, Ellie Goulding o su antiguo manager Hagop Tchaparian.

Pero sin duda, su colaboración más sorprendente ha sido la que le ha llevado a compartir escenario con Skrillex y Fred Again.. en Coachella. El trío se había unido previamente para lanzar el éxito viral Baby Again.. en marzo, y también habían participado en los álbumes gemelos de Skrillex, Don’t Get Too Close y Quest for Fire.

Uno de los himnos del 2022

Además de sus proyectos como Four Tet, Hebden también ha publicado música bajo su alias KH. Su tema Looking at Your Pager, lanzado en 2022, fue considerado uno de los mejores del año por Pitchfork, que lo describió como «un himno para una generación que creció con la tecnología analógica y ahora se enfrenta a la digital».

