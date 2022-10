Canción: Frank Carter & The Rattlesnakes feat. Jamie T – «The Drugs»

Frank Carter & The Rattlesnakes y Jamie T han colaborado en una nueva canción titulada The Drugs, en la que meditan, a su manera, sobre los peligros del consumo de drogas.

Sobre la canción, Frank Carter afirma que «fue escrita después de algunas largas conversaciones con algunos amigos que habían estado luchando contra la adicción. La vida es un viaje difícil, es más fácil con buenos amigos alrededor.

Jamie y yo habíamos estado hablando de hacer música durante años, y cuando me pidió que cantara su tema British Hell, aproveché la oportunidad. Cuando le pedí que cantara en The Drugs me devolvió el favor con un gran estilo».

Ahora, todos podemos disfrutar de su mezcla de talentos.