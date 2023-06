Canción: Franska Trion – «Midsommar»

A veces me pregunto si habrá más gente como yo, con mi misma forma de ver las cosas, o de entender la música. Tengo algunxs amigxs (mi pareja ya ha desistido y la entiendo) que sí que comparten parte de mi prisma musical, y dejando los algoritmos de la plataformas a un lado, entiendo que no debe ser fácil de entenderme (valga la redundancia).

Aunque ya llevo algunos años por estos derroteros (Crazyminds), y tengo fácil acceso a algunos lanzamientos de singles o discos de los cuales dispongo de notas de prensa de discográficas, productoras o agencias de management; todavía me nace eso de rebuscar por donde sea para encontrar música nueva de artistas que no conozco. Me pica el gusanillo lo de buscar el tesoro. Pero además, me emociona de verdad, se me aceleran las pulsaciones, me aporta felicidad y vida. Y corro ansioso al ordenador para contar al mundo lo que he descubierto. Tampoco espero nada del mundo por esa aportación, simplemente lo hago para que el mayor número de personas que lo escuchen, sientan algo parecido a lo que yo siento. Felicidad y vida.

En este contexto, el otro día me apareció en mi plataforma musical una canción que escuché hace tiempo y califiqué como Me Gusta; la canción pertenece a este grupo sueco llamado Franska Trion, del que no había oído hablar nunca. La canción en sí no era, Midsommar, la que nos ocupa en esta noticia. Pero me llevó a interesarme por él, algo raro en mí. Y me llevé la sorpresa de que el pasado viernes 9 de junio publicaron un nuevo single. Midsommar.

Midsommar o el San Juan sueco

Sí, tuve que buscar un poco de información del grupo Franska Trion, la cual os describo más abajo, y también el significado de la palabra que da título a este nuevo single.

Bueno, pues el Midsommar es una festividad importante en Suecia y equivale a nuestro San Juan, a esa noche mágica con hogueras en la playa en la que bailamos alrededor de su lumbre. La diferencia, además de la palabra en sí, es que en el Midsommar sueco no hay hogueras sino cruces de mayo o palos de madera en pie y adornadas con flores u hojas. Pero eso sí, también se baila alrededor de las mismas. Y marca el inicio del verano.

Yo no entiendo ni papa de sueco, os lo aseguro. Ni tampoco dispongo, en esta ocasión, de notas de prensa que me ayuden a poder desentrañaros lo que dice la letra de la canción. Pero lo que sí os puedo asegurar es que se escucha una batería (Christopher Cantillo), un teclado (Matti Ollikainen) y un contrabajo (Viktor Turegård); claro, es un trío. Y también os aseguro que suena a libertad.

Yo me imagino en esa noche mágica, bailando alrededor de una hoguera que quema el rencor y la energía negativa para dar paso al amor, la inocencia y la libertad.

Midsommar suena a Boogie Woogie con pinceladas Soul y Funk, con un marcado carácter de cabaret, y una voz que domina y recuerda al gran Paolo Conte. Tiene la gracia y la fuerza necesaria para animarte el día. Espero que la disfrutes tanto como yo.

Y nada me haría más feliz, que este sencillo desemboque en un nuevo álbum de los suecos Franska Trion. Y que lo incluyan en nuestras listas mensuales.

Franska Trion

El trio Franska Trion (trio francés) se formó en Gotemburgo (Suecia) en el año 2002. Los componentes son Matti Ollikainen como líder del grupo, voz y teclados. Viktor Turegård que se encarga del contrabajo y Christopher Cantillo quién le da caña a la batería actualmente (reemplazando a Thommy Larsson por su temprana y repentina muerte).

El trio cuenta con una discografía de más de 10 álbumes de larga duración, siendo el primero de ellos Gnistorna Frestade Oss (Autoeditado, 2019) y el último y más reciente Mellan 4 vaggar (Autoeditado, 2022).