Canción: Fred Again – «Delilah (Pull Me Out Of This)»

Fred Again… ha compartido una nueva canción llamada Delilah (Pull Me Out Of This), que también aparecerá en el tercer álbum del productor, Actual Life 3 (January 1 – September 9 2022), previsto para el viernes 28 de octubre a través de Atlantic Records.

«Creo que el sentimiento con el que realmente me obsesioné fue tratar de tomar los momentos más fugaces y tratar de exponer toda la belleza que hay en ellos. Sabes cómo, a veces, si ves algo en [una] cosa normal, y lo ves en cámara lenta, es como, ‘Oh, wow’. Hay un marco emocional completamente nuevo para ello. Me obsesioné mucho con esa sensación», afirma el artista sobre la canción.

¡Disfrutémosla!