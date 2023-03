Canción: Freddie Cowan – «Begin Again»

El guitarrista de The Vaccines, Freddie Cowan, ha lanzado un nuevo single llamado Begin Again como parte de su proyecto en solitario Freddie & The Scenarios. La canción es sobre superar el miedo y la duda y abrazar una nueva perspectiva sobre la vida. El single forma parte de su álbum debut Answer Machine, que saldrá el 23 de marzo.

Sobre el single

¿Qué sabemos del single de adelanto?

Sabemos que se llama Begin Again y que es el tercer single que se publica como parte del álbum Answer Machine. También sabemos que el single está centrado en el motivo del ‘renacimiento’ y que explora temas como la autoestima y el miedo, así como la importancia de transformar tu forma de ver las cosas.

Sobre el disco

¿Cómo se titula el disco y cuando saldrá publicado?

El disco se titula Answer Machine y saldrá publicado el 23 de marzo a través del sello Ivy and WeRock.

¿Qué nos cuentan sobre el disco?

El disco es un reflejo emocional de Cowan, que empezó a escribir las canciones durante el confinamiento por la COVID-19, cuando tuvo que enfrentarse a su infelicidad y su ira y canalizarlas en música. «Me di cuenta de que quizás la razón por la que quiero estar haciendo tanto todo el tiempo es porque estoy bastante infeliz o incómodo o tengo muchas cosas de las que huir, dijo. En el confinamiento, no había dónde correr así que tuve que empezar a lidiar con esas cosas y, mientras lo hacía, la música empezó a salir. Tenía tanta rabia y ningún sitio donde ponerla realmente», asegura.

¿Sabemos algo sobre el proceso de grabación del disco: productor, colaboradores u otros datos?

Sabemos que Cowan ha contado con una banda de lujo para grabar el disco, llamada The Scenarios. Esta banda está formada por músicos como Pete Robertson, el batería original de The Vaccines; Tim Lanham, el teclista actual de The Vaccines; Nick Pini, el bajista de Laura Marling; Tomoyasu Hotei, un guitarrista japonés y Ethan Johns, un productor que ha trabajado con Kings Of Leon.