Canción: Gang Of Youths‎‎ – «In The Wake Of Your Leave»

‎Gang Of Youths‎‎ ha estrenado el videoclip para In The Wake Of Your Leave, el recientemente estrenado adelanto de su inminente disco Angel in Realtime, previsto para el próximo 25 de febrero.

Sobre la canción:

Título: In The Wake Of Your Leave

Incluida en: Angel in Realtime

Fecha de publicación: 25 de febrero

Sobre la canción: «‎Quería reflexionar sobre cómo me volví dependiente del dolor para obtener consuelo e inspiración. ‎El ciclo que va desde la falta de sentimiento hasta la aceptación y al anhelo juega un papel en mi formar de llorar la muerte de mi padre. Como resultado, la mayoría de las veces, me siento un poco inútil como persona», afirma Dave Le’aupepe de la banda sobre la canción.

Sobre el videoclip: Dirigido por Joel Barney, el videoclip nos muestra al cantante y a un grupo de bailarines bailado por una colorida versión «hiperreal» de Londres en homenaje a «la edad de oro del musical».‎

Sobre el disco: Está inspirado ‎en el difunto padre del líder de la banda Dave Le’aupepe, y de hecho, su cara adorna la portada del álbum.‎

Anteriores singles: The Angel Of 8th Ave., Unison, The Man Himself y Tend The Garden.

Gang Of Youths‎‎ – In The Wake Of Your Leave

