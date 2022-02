Canción: Gang Of Youths – «Spirit Boy»

Gang Of Youths ha compartido Spirit Boy, adelanto final de su inminente nuevo álbum Angel In Realtime que saldrá este viernes 25 de febrero.

La banda australiana residente en Londres ha hablado sobre este single: “Tuvimos la suerte de tener a Shane McLean, un músico destacado y facilitador de Taonga Pūoro, que escribió e interpretó un verso hablado en Te Reo Māori. Una maravillosa mujer maorí me realizó una ‘rongoā’, que es una práctica de curación sagrada. Fue una experiencia transformadora, y todavía no estoy muy seguro de por qué. Hubo un momento en que esta maravillosa mujer me miró y me dijo «eres un chico wairua», lo que significa algo así como espíritu”.

Gang Of Youths – Spirit Boy

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!