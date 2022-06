Canción: George Ezra – «I Went Hunting»

George Ezra ha compartido I Went Hunting, el último single de adelanto previo al lanzamiento de su nuevo disco, que saldrá publicado este mismo viernes 10 de junio bajo el título Gold Rush Kid a través de Columbia Records.

Con este trabajo, que ya hemos ido conocido con los singles, Anyone For You (Tiger Lily) y Green Green Grass, Ezra pone fin a un silencio discográfico que se extendía desde Staying At Tamara’s en 2018.

Sobre George Ezra

Con influencias de autores clásicos como Bob Dylan y de grupos actuales como Arctic Monkeys, George Ezra es un cantautor especial y difícil de encasillar. De voz profunda, carismática e inconfundible, el cantante y compositor inglés empezó su carrera vinculado estrechamente al folk y poco a poco ha incorporado elementos más rockeros y animados. Discos como Wanted on Voyage (2014) o Staying at Tamara's (2018) han consolidado una apuesta que ha nacido para emocionarte y que vuelve en 2022 con Gold Rush Kid.

Fuente: Apple Music

Discografía de George Ezra

Wanted on Voyage (2014)

Staying at Tamara's (2018)

Gold Rush Kid (2022)

