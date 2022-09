Canción: Gilla Band – «Post Ryan»

Los irlandeses Gilla Band comparten hoy un nuevo tema y vídeo, Post Ryan, de su próximo álbum Most Normal, que saldrá a la venta el 7 de octubre de 2022 a través de Rough Trade Records/Popstock. Post Ryan fue dirigido por Michael Speed y sigue a los anteriores singles Backwash y Eight Fivers, que fueron acompañados por videos dirigidos y animados por Mortis Studios. Este single llega junto a la noticia de la cancelación de su próximo show en el O2 Forum de Londres debido a problemas de producción, sin embargo han organizado una residencia de pequeños y emocionantes shows alrededor de Londres a lo largo de septiembre/octubre/noviembre de 2022, el primero en The Windmill este viernes se agotó en el primer minuto de salir a la venta. Más detalles a continuación.

«Post Ryan es el electrizante cierre del álbum, en el que el ritmo ha sido tomado de I Ran de Flock of Seagulls, la banda dice ‘Pensamos, ese es un ritmo realmente genial, de sonido pop inmediato, vamos a empezar ahí y a ir a otro lugar’ – para tener esa inmediatez, y luego abstraerse de ahí». Eso es exactamente lo que ocurre, ese ritmo palpitante engullido por los amplificadores que zumban como avispas y los picores e incómodos estruendos de la guitarra, el telón de fondo perfecto para el soliloquio inexpresivo y confesional del cantante Dara Kiely.

“Nuestro amigo Ryan cumplió 30 años durante el encierro y sus amigos nos pidieron que hiciéramos un tema para su cumpleaños”, explica el cantante Dara Kiely, «Escribimos y grabamos ‘Happy Birthday Ryan’ (un intento de hair metal escrito por nuestro alias secreto de Hard Rock, The Whisky Guns). Justo después se nos ocurrió la estructura de lo que ahora se conoce como Post Ryan. Probablemente fue la canción que más tiempo nos llevó de todas. La letra del tema era originalmente muy tonta. Había una línea sobre llevar calcetines de Navidad todo el año. Cosas estúpidas. No encajaba realmente con el tono. Después de trastear y conseguir la segunda parte, improvisé una melodía sobre ella. Los chicos querían que saliera de mi zona de confort y escribiera algo realmente directo. Era exactamente lo contrario del enfoque que teníamos. Me sentí muy desnudo. Tuve que salir de la habitación cuando les mostré mi maqueta con las nuevas voces».

Para su primer álbum como Gilla Band, el cuarteto ha redibujado su propio paradigma. Most Normal se parece a pocas cosas que hayas escuchado antes, un espectro caleidoscópico de ruido puesto al servicio de canciones pop rotas, paseos en montaña rusa de Avant-punk con FX y pasajes de nihilismo futurista en la pista de baile.

El grupo también cayó bajo el hechizo del hip-hop moderno, «en el que hay una producción muy pesada y se está jugando con la pista todo el tiempo», dice el bajista Daniel Fox. Hubo un esfuerzo consciente por ser más directo esta vez, ya sea con las letras o la música y con la producción, para que todo fuera mucho más «aquí» y se sintiera más pop, y luego tratar de desordenarlo y subvertirlo».

Most Normal es el tercer álbum de Gilla Band; fue autoproducido, y grabado y mezclado por el bajista Daniel Fox en los estudios Sonic y en su local de ensayo. El álbum estará disponible en una edición limitada de vinilo azul y una edición limitada con portada alternativa en vinilo blanco.

Sobre Gilla Band

Gilla Band es una banda irlandesa de post-punk y noise rock de Dublín formada en 2011. La formación está formada por los amigos de la infancia Dara Kiely y Alan Duggan, con Daniel Fox y Adam Faulkner. Lanzaron un álbum por última vez en 2019 con The Talkies y en el 2020 un álbum en vivo Live At Vicar Street.

