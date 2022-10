Canción: girl in red – «October Passed Me By»

La noruega girl in red regresa con su primera canción del año, October Passed Me By, que ha producido junto a Aaron Dessner de The National.

«Conocí a Aaron Dessner en el otoño de 2021. Le dije que tenía esta canción que había escrito y que quería hacer, pero que aún no había comenzado a grabarla. Nunca había trabajado con él, así que me pareció algo interesante y discreto para probar. Terminé de escribir la canción en Oslo y L.A., trabajando de forma remota con Aaron y con mi gran amigo Matias Tellez en la mezcla. October Passed Me By es donde estoy hoy, emocional y musicalmente. Agradecida por lo que ha sido y llena de amor por una persona muy especial que tuvo un gran impacto en mí como persona», explica la artista.

Sobre Girl In Red

Cuando hace unos años la adolescente noruega que se esconde tras el nombre artístico de girl in red comenzó a compartir sus modestas confesiones existenciales y sentimentales en las redes (entre ellas el hit viral i wanna be your girlfriend), pocos podían imaginar que estábamos en el origen de una de las artistas más fascinantes del nuevo lo-fi. La producción algo más elaborada de sus dos EP posteriores combina el zumbido soñador del pop casero con melodías que parecen inspiradas en la edad dorada de la FM y una visión lírica tan directa y sincera como poéticamente evocadora.

If I Could Make It Go Quiet (2021)

