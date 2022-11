Canción: Gorillaz – «Baby Queen»

Gorillaz acaban de publicar su nuevo single Baby Queen, que formará parte de su nuevo álbum de estudio, Cracker Island. Este nuevo trabajo llegará el 24 de febrero de 2023 a través de Parlophone.

Artista: Gorillaz



Single de adelanto: Baby Queen



Disco: Cracker Island



Fecha de publicación: 24 de febrero



Sello: Parlophone



Sobre la canción: La canción se inspira en un concierto de Blur de 1997 al que asistió una princesa tailandesa que saltó sobre el público. «La razón por la que escribí una canción sobre esto es porque tuve un sueño sobre esta princesa hace muy poco; ella había crecido y pasamos tiempo en mi sueño juntos, ella como mujer», afirma Damon Albarn.



Sobre el disco: Es su octavo álbum de estudio e incluye colaboraciones de Stevie Nicks, Bad Bunny, Adeleye Omotayond, Tame Impala, Bootie Brown y muchos más.



Otros adelantos: Possession Island, con Beck; New Gold, con Tame Impala y Bootie Brown y Cracker Island con Thundercat.



Tracklist:

1. ‘Cracker Island’ feat. Thundercat

2. ‘Oil’ feat. Stevie Nicks

3. ‘The Tired Influencer’

4. ‘Tarantula’

5. ‘Silent Running’ ft. Adeleye Omotayo

6. ‘New Gold’ feat. Tame Impala & Bootie Brown

7. ‘Baby Queen’

8. ‘Tormenta’ feat. Bad Bunny

9. ‘Skinny Ape’

10. ‘Possession Island’ (feat. Beck)

Sobre Gorillaz

Gorillaz es una creación de Damon Albarn (Blur) junto al artista visual Jamie Hewlett. Hewlett es el responsable de la imagen del grupo y de los avatares de los miembros virtuales (Murdoc, 2-D, Russel y Noodle) mientras que Albarn se encarga de la música acompañado por diferentes colaboradores. El proyecto se estrenó con Gorillaz en 2001, álbum que causó sensación en todo el mundo gracias a su original fusión de hip-hop, electrónica e indie rock. Ocupado en sus múltiples actividades, Albarn retomaría Gorillaz de manera esporádica para realizar discos como Demon Days (2005), Plastic Beach (2010) o The Now Now (2018). Entre los artistas que han participado del proyecto aparecen Danger Mouse, Dan The Automator, Mos Def, Bobby Womack, Paul Simonon, De La Soul, Gruff Rhys y muchos más

Fuente: Apple Music

Discografía de Gorillaz

Gorillaz (2001)

Demon Days (2005)

Plastic Beach (2010)

The Fall (2010)

Humanz (2017)

The Now Now (2018)

Song Machine, Season One: Strange Timez (2020)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.